Nyordning för Årets Kulturtidskrift 2017

Publicerad: 2017-10-02















Det vanliga har i många år varit atttillkännages på Bokmässan. I år tillkännager juryn de nominerade först den 29 september under mässa i Kulturtidskriftsmontern. I år är juryn Göteborgsbaserad och som vanligt utsedd av FSK s styrelse. Det nya är att kungörandet sker på Rönnells Antikvariat i Stockholm och delas ut av Samfundet De Nios ordförande Fredga Jonsson. Samfundet De Nio har under många år sponsrat priset, så det kan kanske vara på plats att den här halva akademien får säga något om hur de tänker om priset. Den Göteborgsbaserade juryn har bestått av Erling Björgvinsson, Camilla Engman, Dan Fröberg, Annika Ruth Persson och Malin Andersson. De både nominerar och beslutar om vem som får det prestigefulla priset bestående av 40 000 kr och ett konstverk.En tidskrift som med stor precision och skärpa oförtrutet strävar på och går sin egen väg inom områden som psykoanalys, konst, arkitektur och humaniora.Positivt spretig, intressant, svår- och lättillgänglig på samma gång, tillika en smakfull och konsekvent formgivning.DET GRYMMA SVÄRDET (saknar hemsida, förlaget är Lystring.com .)En smått legendarisk undergroundpublikation som sedan länge fungerat som en naturlig plattform för så många kreativa krafter och människor. En sprudlande tidskrift vari formerna för narration och argumentation rör sig ogenerat mellan text och bild. Dessutom rolig, väl värt att premiera.En pålitligt publikation med en rejäl historik, en vaken redaktion samt en stabil utgivning. Hjärnstorm har under ett flertal år konsekvent publicerat lyckade korsbefruktningar av konst, litteratur, filosofi, film, antropologi mm. En såväl lustfylld som tillgänglig tidskrift.Denna facklitteraturtidskrift presenterar någonting som ingen annan svensk publikation gör; snabba, aktuella och ambitiösa recensioner av facklitteratur utgiven på svenska. Inte minst viktigt i dessa tider där dagstidningarna minskar sin bevakning inom detta viktiga område. Ett extra plus till en generös hemsida.En specialistpublikation för filmentusiaster av visionär och experimentell rörlig bild i gränslandet mellan film och konst. Ett dynamiskt fält där det sjuder, flimrar och brusar sedan ett flertal decennier tillbaka. Walden erbjuder kunniga skribenter och svindlande sekvenser, och presenterar i allting detta en smärre kulturgärning genom denna genomlysning och läsning av konst- och essäfilm.Prisutdelningenär i år förlagd till Rönnells Antikvariat, Stockholm.Tillställningen äger rum 28 oktober klockan 14–16 med prisutdelning 14:30.Upplösningen blir spännande och ett är säkert att priset värdesätts högt och då inte minst ekonomiskt för den djärva lyckan står bi. Arche och Hjärnstorm har tidigare varit nominerade två gånger och den retrogardistiska Det Grymma Svärdet en gång. Medan det för Respons och Walden är första gången som båda startade 2012 enligt hemsidorna. Arche har en historia som går tillbaka till 2002 medan Det Grymma Svärdet kan ha startat 2006. Hjärnstorm har en ålder på ganska precis 40 år. Alla är mycket olika på alla plan och ytterst svåra att relatera vis avi vilket gör det hela extra spännande?AiolosArcheBild & bubblaFLMProvinsfick utmärkelsen.CoraDissidentbloggenDivanManaMedusafick utmärkelsen.Form DesigntidskriftenHemslöjdHjärnstormPopulär poesiProvins Hemslöjd fick utmärkelsen.ArcheFikssionKritikerMed andra ordNutida Musik Med andra ord fick utmärkelsen.AiolosDet grymma svärdetDissidentbloggenNutida musikPalettenTidskrift för genusvetenskap Paletten fick utmärkelsen.FLM4 ARKEtt lysande namnFLMHjärnstormProvins Ett lysande namn fick utmärkelsen.ExpoFilterFULNutida musikPaletten FUL fick utmärkelsen.ArenaBild&BubblaByggnadskulturPontonRe:public ServiceSpråktidningen Ponton fick utmärkelsen.HemslöjdenI&MOEIPontonSpråktidningen OEI fick utmärkelsen.00TALGläntaOffsidePequodPockettidningenRe:public Service Pockettidningen R fick utmärkelsen.till Årets nättidskrift (priset finns inte längre).Bisonblog, Bloggywood, Forskning.se, Nummer, Politikerbloggen och Salongen.AxessLyrikvännenManaRe:public ServiceTidningen Vi Lyrikvännen fick utmärkelsen.till Årets nättidskrift (priset finns inte längre).Cavefors Position/Nya Svarta Fanor, Rötter, O-tidskrift, KistaChic, Soundofmusic och Tentakel.FemkulKulturens VärldOperaPontonSexfick utmärkelsen.00TALFronesisManaRes PublicaSite Fronesis fick utmärkelsen.ArenaArbetarhistoriaAxessBLMOEIOpsis Kalopsis Magasinet Arena fick utmärkelsen.ArenaBangKvinnor mot fundamentalism.docsourze.se Bang fick utmärkelsen.ArenaArielLiraN66PontonSaharabulletinen Lira fick utmärkelsen.Tidigare nominerade saknas dokumentation om, i varje fall på Internet. Lite synd!Men vinnarna är de fem första åren:Konstateras kan att en hel del av av tidskrifterna försvunnit som till exempel Dialoger, Index, N66, Ariel har bytt namn till Kritiker, .doc, BLM, Sex, I&M.