Romska kulturdagar

Lotta Fernstål, Historiska museet och Fred Taikon, ÉRG samtalar om romska boplatser i Stockholm. Upprinnelsen och resultat av det arkeologiska projektet.10:30-11:15Intervjuer med romer som berättar om hur de levde i de olika lägren.11:15-12:00En kortfilm där Hans Caldaras och Fred Taikon samtalar om hur romer bodde förr. Eftersnack med publiken.13:00-14:00Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Kort information om betänkandet av utredningen om en starkare minoritetspolitik.14:00-15:00Workshop med övning i att känna igen när det handlar om olaga diskriminering eller inte.Vem avgör din identitet? Mia Taikon15.00-16.00Filmvisning och samtal mellan publiken ochJonas Selberg Augustsén, regissör.En gigantisk container lossnar från en helikopter med ett fruktansvärt brak. Samtidigt vaknar engammal romsk kvinna med en enorm saknad efter sin gamla väggklocka. En 103 mil lång resa genom Sverige kan börja.16.00-18:30Johanna Westeson från Amnesty berättar hur läget ser ut och hurAmnesty jobbar med frågorna i Sverige och Europa.13:00-14:00John Stauffer från Civil Right Defenders berättar om arbetet som man snart under 4 år utfört för att skapa rättvisa.14:00–15:00Moa Mattis tar med publiken på en resa om stereotypergenom samtal, film och övning med publiken. Hur bildas de och vad för det med sig för problem när de stereotypiska bilderna tar fäste i samhället.15:00-16:00Egen Buss tar oss från Kulturhuset i Skarpnäck till Ormteatern i Haninge(Obs. föranmälan krävs, kan göras under kulturdagarna).18:00Pjäsen Katizi spelas av Ormteatern. Manuset av Jack Dahlby utgår från Katarina Taikons Katitzi-böcker. ”Vad händer när man flyttar fokus från det välkända och invanda”.19:00-21:00OBS. Ormteatern ligger på Rudanvägen 61, Haninge.Bokseminarier för bibliotekarier.Minoritetsspråket är osynligt var finns den romska litteraturen i bokhyllorna.10.00-11.00Fred Taikon och Baki Hassan från språkrådet samtalar om att öka läsförståelse bland romska ungdomar.11:00-12:00Hur viktigt är det att vi använder samma alfabet i romskan. Vilka romska läromedel använder man i undervisningen. Jonny Ivanovich, Fred Taikon och Gregor Dufunia Kwiek samtalar.13:00-14:00Gunilla Lundgren samtalar med Fred Taikon om vikten av tvåspråkighet för barn. Och om arbetet med de nya böckerna i triologin on Felicia och hennes familj.14:00-15:00Baki Hasan, språkrådet berättar om arbetet som görs på språkrådet. 15:00- 15:45En samling av romska noveller, men gripande historier om romer från olika länder i Europa. Janna Eliot, engelsk romsk författarinna och aktivist och Bengt O Björklund, översättare samtalar om boken.Hur tecknar man romer utan att återskapa stereotypabilder. Fred Taikon, författare och Jonas Rahm, illustratör samtalar om arbetet runt första boken av serien Barnen på Tanto.Efter ett konstant turnerande landar Gustav Lundgren med trio i en härlig mix av musik ifrån hela världen. Vi får höra Django-låtar varvat med egna låtar.(Samarbetet med Musikaliska Länsmusiken i Stockholm & Blåsarsymfonikerna)Följ É Romani Glinda på: facebook.com/Romskakulturdagar Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.Programmet genomförs med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd och Stockholmsläns landsting.É Romani Glinda i samarbete med Skarpnäcks kulturhus, Sensus Stockholm Gotland, Ormteatern och BOB Film Sweden.