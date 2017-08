Byggnadsvård

Svenska Byggnadsvårdsföreningen ger inte bara ut tidskriften Byggnadskultur utan ordna massa aktiviteter som byggnadssvård, resor, utmärkelser, kunskapsbank och stipendier. Och så har man förlagsverksamhet, böcker naturligtvis med fokus på byggnadsvård. Vill man bli medlem finns fem typer av medlemskap och där ingår en prenumeration; enskilt, studerande, företag, utlandsboende och familj. Alla med lite olika prislapp. Och på hemsidan står att man som medlem har landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. byggnadsvårdsnätverk listade, ofta är det museer, men även andra aktörer. Via länkar kan man hitta nätverk, region för region. Jag visste inte att det finns ett Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje. Ok om det legat ett motormuseum i Södertälje, denna veritabla industrimagnet med Scania och Astra. Men i Norrtäljen en bit upp i Roslagens, där har man gjort motorer! Det finns mycket att upptäcka och där är jag nog inte ensam., "hur som helst med den saken" och konstaterar hur lite man vet om ovan anförda. Apropå det där med byggnadvård så finns något som kallas Johannelundtippen eller Johannelundstoppen. Kliver man upp på tippen ser man Stockholms hela skyline, en fin överblick. Kullen som så består av det som tidigare fanns vid nuvarande Sergelstorg med kringskap, det vill säga Klarakvarteren. Boende i västerförort är nog mindre medvetna om att högen är uppbyggd av Nils Ferlins Klarakvarter.en bronsskulptur av Lasse Andréasson. Det var som en avgjutning av den tidigare bebyggelse. I Klarakvarteren var en i förhållande till huskropparn stor spade nedstucken. Den här reminicensen är numer bortplockad vilket kan tyckas anmärkningsvärt, varför fick inte den stå kvar? Om Lasse finns mycket att säga, men vet att han var intresserad av byggnation och gärna i ett klassiskt snitt.den här av vissa betraktade "sanitära olägenheten" kan man gräva fram bitarna ur högen. Eller går det att be framtida barn skanna av högen och med pusselbitarna rekonstruera ett virtuellt Klara. Högen är hur som helst ett populärt utflyktsmål där man kan dundra ner med en pulka om snön lägger sig. En vinterdag uppe på tippen mötes jag av grenar som bångnade av hundratals magiskt vackra sidensvansar. Kanske tidigare sett fem samtidigt. Trots att jag inte är ornitolog såg jag att det just var sidensvans och inte typ älg eller nyckelpiga som ju inte ens är fåglar. Och för övrigt, var finns alla nyckelpigor? Har högst sett två denna sommar? Att döma av namnet verkar de ha en funktion, kanske någon form av dörröppnare. Kan högen vara något för Svenska Byggnadsvårdsföreningen?Vinjettbild: Arbete med sjöbod, pressbild Svenska Byggnadsvårdsföreningen.