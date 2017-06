Dear Prudence

Dear Prudence, won't you come out to play

Dear Prudence, greet the brand new day

The sun is up, the sky is blue

It's beautiful and so are you

Dear Prudence won't you come out to play



Dear Prudence open up your eyes

Dear Prudence see the sunny skies

The wind is low the birds will sing

That you are part of everything

Dear Prudence won't you open up your eyes?



Look around round

Look around round round

Look around



Dear Prudence let me see you smile

Dear Prudence like a little child

The clouds will be a daisy chain

So let me see you smile again

Dear Prudence won't you let me see you smile?



Dear Prudence, won't you come out to play

Dear Prudence, greet the brand new day

The sun is up, the sky is blue

It's beautiful and so are you

Dear Prudence won't you come out to play

Fronesis kom igång 1998 och har sedan dess lyft en vital och omfattande samhällsdebatt som spänner över entiteter politik, teori och kritik. Då när man startade önskade man skapa en mötesplats för arbetarrörelsen, sociala rörelser, forskare och andra samhällsintresserade. Med tre andra svenska tidskrifter Ord & Bild, Arena och Glänta är de med i Eurozine , en knutpunkt för europeiska tidskrifter. Fronesis står för omdömesförmåga och är en byggsten i Aristoteles etik.Under våren, tror med bara några dagars mellanrum var jag på två föredrag och på båda fick publiken frågan vem det var som delade in retoriken i logos, ethos och pathos, eller på något annat sätt men vältaligheten var ett slags fokus. Man ska säga rätt sak med emfas & välvilligt, "trovärdighet".Aristoteles ser fronesis och teckne som två kompletterande aspekter av det goda omdömet. Där jag spanar i Wikipedian ser jag att prudentia är den latinska benämningen för fronesis, ljud och satser ur det magiska stycket Dear Prudence börjar bubbla:... och undra om denna kvinna, försjunken i yoga som Lennon vill väcka är denna den "praktiska klokheten".Men här följer med all säkerhet lite mellanmänsklig praxis, Fronesis tematik från dess start.Nummer 54–55Nummer 52–53Nummer 50–51Nummer 48–49Nummer 46–47Nummer 44–45Nummer 42–43Nummer 40–41Nummer 38–39Nummer 36–37Nummer 35Nummer 34Nummer 32–33Nummer 31Nummer 29–30Nummer 28Nummer 27Nummer 25–26Nummer 24Nummer 22–23Nummer 21Nummer 19–20Nummer 18Nummer 16–17Nummer 14–15Nummer 13Nummer 11–12Nummer 9–10Nummer 8Nummer 6–7Nummer 5Nummer 3–4Nummer 2Nummer 1Bild: Prudentia, Jacob Matham, after Hendrick Goltzius, 1601 - 1652 - Rijksmuseum