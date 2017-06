En inneboende terrorist

Förmiddagen, onsdag 7 juni ringer telefonen och i luren är det en journalist från Aftonbladet som inleder med att säga att du känner väl till att du haft terroristen Massip inneboende, det är ju han som anföll en polis med hammare utanför Notre Dame i Paris. Då börjar hjärnan gå på högvarv, det kände jag inte till, blir bestört och ytterst obehagligt överraskad. För visst det var så att Massip under tre till fyra månader, våren 2009 bodde lite från och till i lägenheten. Jill Sjölund på Aftonbladet vill veta vad jag visste om Massip.Historien tar för min del sin start i det att Massip någon gång under 2008 kommer till TidskriftsVerkstaden i Stockholm och berättar att han vill göra tidskrift. Jag var då verksamhetsansvarig för TVS. Projektet Fokus Afrika sökte och fick medlemskap i föreningen. Fokus Afrika finns dokumenterad på tidskrift.nu, där går att se att de kom ut med minst ett nummer. På den tiden fungerade tidskrift.nu som så att loggin delades ut till tidskrifterna och här är det Maria Eklund som lagt ut artiklarna:Konstateras kan antagligen att projektet stöp ganska direkt och varför vet jag ej. Jag tror att Massip ändå planerade att komma ut med så pass många nummer att han kunde söka produktionsstöd från Kulturrådet. Jag var en slags mentor i hur man gör tidskrift på ett generellt plan.På frågan vem han var har jag bara vaga minnen. Men att han skulle uppträtt våldsamt, varit överdrivet upprörd eller så finns inte, snarare något återhållsam och artig, lite lagom svenssonsocial. Men jag upplevde honom också som forcerad när det gällde projektet, han hade någon form av övertro på att allt bara skulle blomma ut direkt. Man kan se när det gäller uppgifter som finns på tidskrift.nu att upplagan skulle ligga på 3000 ex. Det tror jag noll på! Han lämnade Sverige ganska abrupt, sa han skulle till Frankrike, Algeriet kanske något jobb i Norge? Kvar på TVS fanns en kartong öppnad Fokus Afrika och hemma hos mig kom ständigt brev från Skattemyndigheten, Kronofogden, inkassokrav osv. Till en början plitade man på breven in "Massip bor inte här, tror han flyttat till Frankrike", till slut tröttnar man och hivar. En latent stress av ekonomisk natur bakom fasaden känns inte långsökt vilket resulterade i att han stack.Lyckligtvis överlevde den attackerade polisen, så även Massip och utifrån det för dagarna senaste finns uppgifter i Aftonbladet om att hans radikalisering ligger en kort tid tillbaka i tiden. Det står:– Han hade aldrig visat sina närmaste några tecken på radikalisering, han har aldrig dömts för brott, han var okänd för säkerhetspolisen och, så här långt, finns inga tecken på att han haft kontakt med IS i Syrien, säger åklagaren, rapporterar nyhetsbyrån AFP.Hur man vaccinerar samhällen mot terror finns inget omedelbart svar på annat än att det är många parametrar och dessutom på ett globalt plan som ska på plats. Och kan terror utvecklas på det här sättet blir det än svårare.Här går det att läsa om fallet, folk som uttalat sig och annat: Misstänkte terroristen bodde hos Bo, 61: ”Inte alls religiös” Aftonbladet, 7 juni 2017 Så beskrivs Farid Ikken - mannen bakom hammarattacken i Paris Expressen, 9 juni 2017I dessa artiklar ges en ganska samstämmig upplevelse av Massip Farid Ikken, att man har svårt tänka sig att han skulle börja terroriser.