Prata! våren 2017

Prata! är en samtalsserie som drivs av föreningen Svenska Tecknare. Under våren kommer två Prat!-tillfällen hållas. 6 maj är ämnet "om förhandling" och 17 maj "om grafisk form och upphovsrätt". Samtalen är öppna och gratis.Lördagen den 6 maj bjuder Svenska Tecknare in till ett Prata!-samtal med tema förhandling. Vi diskuterar förhandlingsstrategier från flera perspektiv med representanter från branschen och Svenska Tecknare i panelen. Moderator är, arvodesrådgivare på Svenska Tecknare, lektor på Konstfack och tidigare VD på Nu Agency.Frågor som kan komma att dryftas är bl a:Vad bör man tänka på när man förhandlar? Vad händer när kunders avtal blir snävare och kräver mer i form av upphovsrätt, hur påverkas förhandlingsutrymmet? Finns det strategier man kan använda sig av?Tid: 6 maj 14:00 – 16:00 (dagen efter Svenska Tecknares årsmöte)Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, i Skarpnäcks- och Hägerstensrummet på 4 tr.Vid detta Prata!-tillfälle kommer vi fokusera på hur grafisk design kan uppnå högre status genom att beröra frågor som: Har grafisk design upphovsrätt? Och i så fall när har den det? Hur ser möjligheterna till exempelvis royaltybaserad ersättning för grafisk design ut?Tid: Onsdagen den 17 maj kl 18:00 – 20:00Plats: Rotundan på Stadsbiblioteket i Stockholm, OdenplanMedverkande:, Design director och delägare, BVD designbyrå, Art Director och UX-designer, frilans, Senior designer och kreatörschef, FamiljenPangea, VD, Grafia − Association of Visual Communication Designers in Finland, Formgivare och designansvarig, Albert Bonniers förlag, Advokat och delägare, MAQS Advokatbyrå, Docent och forskare i immaterialrätt, IMK/Uppsala universitetModerator:, Ledamot av Svenska tecknares styrelse, formgivare och förläggare på pionier press.Vinjettbild: Martin Frostner Studio