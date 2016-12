Kulturrådets fördelning av produktionsstöd 2017

Publicerad: 2016-12-24















Innevarande år 2016 fick betydligt fler stöd än det föregående året då endast 80. I år är det 91 istället för 94 som får ett bidrag. 120 tidskrifter sökte mot 126 föregående år och sammantaget önskade de 41 miljoner och totalt delas 20 500 300 kr ut.27 ansökningar kom från tidskrifter som inte sökt föregående år och av dessa var det sju som som erhöll stöd. Föregående år var det 20 nya som fick stöd.Ämnesområden tidskrifterna spänner över är omfattande, arkeologi och historia, arkitektur, bibliotek och museer, barn och ungdom, film och foto, filosofi, genusfrågor, internationella frågor, konst och konsthantverk, litteratur och språk, miljö och natur, musik, religion, psykologi, samhälle och debatt, tecknade serier, teater och dans.Referensgruppen som berett ärendet bestod av:Madeleine Bergmark, bibliotekarie, GoteborgLinda Fagerstrom, konstkritiker och forskare, Lund (ordforande)Rasmus Fleischer, författare och historiker, StockholmCarl Henrik Fredriksson, skribent och översättare, WienMagnus Halldin, skribent och handläggare Svenska akademien, StockholmDan Jönsson, skribent och kritiker, EslovJenny Leonardz, journalist, VarmdöVilket betyder att Malin Palmqvist och Henrik Berggren ersatts av Carl Henrik Fredriksson och Jenny LeonardzStödet avser kostnader for produktion, distribution och marknadsforing.7 tidskrifter har beviljats bidrag vilka inte hade stöd föregående år: Tydningen, Verk, Carruurteenna, Med andra ord, Klass, Dissidentbloggen och Historiskan. Stödet till Tydningen sticker ut i det att det rörsig om 10 300 kr. Mig veterligen har det tidigare vare sig förekommit ett så lågt stöd och så ojämn siffra som 300 kr. Årets raket är Historiskan, från inget till 200 000 kr.Påfallande många har beviljats ett högre bidrag än föregående år, kan kanske vara något av ett litet rekord:10TALLyrikvännenOEIDivanEffektArcheKonstperspektivRe:publicKritikerDixikonKunstkritikkGalagoBalderAiolosJudisk KronikaCoraOrdfrontTidig musikArtikel 14KonstnärenMedusaForfattarenKris och kritikParnassBrandKinarapportKonstenKritikWaldenAlbaI Kulturrådets beslut står det att "Kulturrådet ställer sig bakom referensgruppens prioriteringar, bedömningar och förslag /.../" och så heter det varje år.Det heter också "betydelse för en kulturellt värdefull mångfald" och "kvalitetsmässigt likvärdiga tidskrifter". Sistnämnda är hämtat ur ett stycke som i dess helhet lyder:Referensgruppen har valt att göra en utjämning av bidragen i den meningen att tidskrifter som sedan långt tillbaka har högt stöd inte prioriterats i jämförelse med kvalitetsmässigt likvärdiga tidskrifter som jämförelsevis fått ett lägre stöd tidigare år.Att både tala om "värdefull mångfald" och "likvärdiga tidskrifter" rimmar inte riktigt. Heller kanske inte så bra om tidskrifter är likvärdiga, borde man inte uppmärksamma detta. Tidskrifterna borde uppmärksammas på de att de gör "kvalitetsmässigt likvärdiga tidskrifter". Därför frågade jag Jan Kärrö, handläggare på Kulturrådet frågorna vilka dessa "kvalitetsmässigt likvärdiga tidskrifter" är och om formuleringen betyder att nuvarande referensgrupp anser att tidigare fördelning varit ojämlikt/orättvist disponerat?– Som du känner till är ett av problemen med produktionsstödet till kulturtidskrifter att de medel vi har att fördela inte har blivit mer. En konskvens av detta, av flera, är att nya tidskrifter och relativt nya tidskrifter har svårt att komma ifråga för ett högt stöd eftersom det i så fall måste ske på bekostnad av att någon eller några andra får mindre i stöd. Det är så att säga ett nollsummespel. Det orättvisa och frusterande i detta är väl möjligen att vi ser att det finns ett behov både av att långsiktigt stödja väletablerade tidskrifter som sedan länge har stöd samtidigt som vi ser flera nyetablerade tidskrifter med höga ambitioner som vi också gärna stödjer, säger Jan.Intressant men kanske inte svar på frågorna. Skickar frågorna på nytt får då svaren.– Jag, Kulturrådet eller referensgruppen kommer inte att diskutera, eller exemplifiera med enskilda tidskrifter.– Mitt svar och den formulering som du citerar i beslutet betyder inte att vi anser att tidigare fördelningar varit orättvis eller ojämlik. Fördelningen av produktionsstöd är inte enbart en bedömning av varje enskild tidskrifts kvaliteter men i lika hög utsträckning en diskussion i referensgruppen om fördelningen i sin helhet.Längre än så kommer man inte med Kulturrådet. En fråga som infinner sig är, skulle inte det vara en positiv retning att se vilka de betrakta som likvärdiga, generera ett bättre intresse. Likvärdighet i det här sammanhanget kan inte vara bra för titlar, självfallet vill man vara unik. Har respektive koll på det? Nej, man är ingrottad i sina egna förehavanden. Men, då kanske man ska påpeka sådant för att tidskrifter skall kunna justera profilen. Det är inte ok, var finns transparensen som svensk demokrati yvas över? Sänk inte temperaturen, höj den istället för verksamhet av det här slaget! Det får god inverkan på tidskriftskultur i stort.Jag har långt tillbaka ansett att stödet utifrån en föreställning att en del tidskrifter skulle kunna bli oberoende av ett fortsatt bidrag åtminstone borde tredubblas. Ingen lösning för alla, men för vissa identiteter borde man testa något annat. Till exempel en ekonomisk boost under tre år och därefter inga möjlighet till stöd under ett antal år. Kulturrådet borde få tillstånd att laborera, inte bara vara en bevarande formel för den här typen av kulturell verksamhet.Det är många parametrar som beslutet förhåller sig till:"Den innehållsliga kvaliteten väger in en rad aspekter som:• förnyelse• angeläget och initierat innehåll• tillförlitlighet i sak• aktualitet• analys och fördjupning• tilltal• källkritik• relation till dagskritik och övrig media• unikt materialOm två eller fler tidskrifter om till exempel konst och konsthantverk i X antal fall av ovanstående är jämna skägg är de kanske likvärdiga.Sammantaget har 91 kulturtidskrifter beviljas stöd. Kulturrådet ger stöd till 11 tidskrifter helt eller delvis på annat språk än svenska. 7 tidskrifter som får stöd behandlar nationella minoriteters språk och kultur. 14 digitala tidskrifter får stöd".Fördelning produktionsstöd tryckta tidskrifter 2017Glänta, 700 000 (+/-0))Karavan, 675 000 (+/-0)Bang, 650 000 (+/-0)Paletten, 600 000 (-25 000)10TAL, 600 000 (+25 000)Ord & Bild, 550 000 (-25 000)Fronesis, 500 000 (+/-0)Lira, 500 000 (+/-0)Lyrikvännen, 500 000 (+25 000)Provins, 500 000 (+/-0)OEI, 475 000 (+25 000)Teatertidningen, 475 000 (-50 000)Expo, 475 000 (+/-0)Divan, 450 000 (+25 000)FLM, 450 000 (+/-0)Nutida Musik, 450 000 (+/-0)Effekt, 400 000 (+50 000)Arche, 375 000 (+/25 000)Konstperspektiv, 375 000 (+/-0)Re:public, 375 000 (+/-0) 20stDanstidningen, 350 000 (+/-0)Kritiker, 350 000 (+ 75 000)Opsis Barnkultur, 325 000 (+/-0)Bild & Bubbla, 300 000 (+/-0)Galago, 300 000 (+ 50 000)Balder, 275 000 (+25 000)Mana, 275 000 (+/-0)OrkesterJournalen, 275 000 (+/-0)Aiolos 250 000 (+50 000)Judisk Krönika, 250 000 (+25 000)Ponton, 250 000 (+/-0)OPERA, 250 000 (-75 000)Cora, 225 000 (+25 000)É Romani Glinda, 225 000 (+/-0)Hjärnstorm, 225 000 (+/-0)Ordfront magasin, 225 000 (+25 000)Subaltern, 225 000 (+/-0)Filmrutan, 200 000 (+/-0)Historiskan, 200 000 (ny)Socialpolitik, 200 000 (-25 000)Tidig Musik, 175 000 (+25 000)Artikel 14, 170 000 (+20 000)Biblis, 150 000 (+/-0)Konstnären, 150 000 (+25 000)Medusa, 150 000 (+25 000)Populär Arkeologi, 150 000 (+/-0)Scoop, 150 000 (-50 000)Klass 125 000 (ny) högsta ökningKris och kritik 125 000 (Ny)Med andra ord 125 000 (Ny)Nuorat, 125 000 (+/-0)Signum, 125 000 (+/-0)Arkitekturtidskriften KRITIK, 100 000 (+/-0)Brand, 100 000 (+25 000)Carruurteenna 100 000 (Ny)Det Grymma Svärdet, 100 000 (-25 000)Författaren 125 000 (+25 000)Grafiknytt 100 000 (+/-0)Kinarapport, 100 000 (+25 000)Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 100 000 (+/-0)Parnass, 125 000 (+ 25 000)Populär Poesi, 100 000 (+/-0)Verk 100 000 (Ny)Avaye Zan, 85 000 (+/-0)Byggnadskultur 75 000 (+/-0)Jefferson, 75 000 (+/-0)METavisi, 50 000 (-25 000)Tummuz, 70 000 (+/-0)Fjärde Världen, 50 000 (-50 000)Meänmaa 50 000 (+/-0)Samefolket 50 000 (+/-0)Sans, 50 000 (+/-0)Västsahara, 50 000 (+/-0)Staden 30 000 (+/-0)Alsada, 25 000 (+/-0)bis, 25 000 (+/-0)Tydningen 10 300 (Ny)Fördelning nättidskrifter som fått produktionsstöd 2017Dixikon, 325 000 (+ 75 000)Kunstkritikk, 325 000 (+25 000)Utställningsestetiskt Forum, 175 000 (+/-0)Dissidentbloggen 170 000 (Nygammal hade stöd 2015)Konsten.net, 100 000 (+/50 000)Walden 100 000 (+50 000)Alba 75 000 (+25 000)Omkonst, 75 000 (+/-0)Sydasien 75 000 (+/-0)Kulturen, 75 000 (+/-0)100% Culture, 50 000 (-25 000)Kultwatch 50 000 (+/-0)Latinamerika.nu, 50 000 (-25 000)Hujådå 40 000 (+/-0)Sökt men inte fåttTre tidskrifter som tidigare hade stöd 2016 och då naturligtvis är förödande för utgivningen. Det handlade 2016 om ett bidrag på in alles 225 000. Antas kan massor som de inte lyckats leva upp till men det kan tyckas väl så gnidet av staten att inte se till att viktiga publikationer hålls vid liv.Darvag 25 000 (2016)Alif 25 000 (2016)Pockettidningen R 175 000 (2016)Ej sökt men haftÅtta tidskrifter som hade stöd 2016 har inte sökt och det står för mig skrivet i stjärnorna varför. Men det finns faktorer som att man helt enkelt inte är på när ansökningsfönstret är öppet under ca en månads tid.Suecia Polonia 50 000 (2016)Tidskriften Svenskt konsthantverk 50 000 (2016)Anushilon 50 000 (2016)Opus 75 000 (2016)Sonic 100 000 (2016)Utopi Magasin, 100 000 (2016)Arena, 325 000 (2016)Kurage, 75 000 (2016)