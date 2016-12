Dubbelrelease på Natthov

Tidskriften Aiolos och det nära associerade förlaget Faeton arrangerar en dubbelrelease på Bröderna Olsson Garlic and Shots, Stockholm. #55 av Aiolos, »Spår II« behandlar spårets tematik och förlaget släpper Mats Malms översättning av Gísli Súrssons saga. Ser i högsta grad ut som en tanke att Spår och den "Islänska sagans" magiskt mystiska förflutna gör gemensam sak.Tidskriftsnumret och boken presenteras, med högläsning och diskussion med Frederik Wallenstein som skrivit efterordet till Mats Malms översättning.Påkommer Aiolos att kunna köpas till specialpris tillsammans med en färgmatchande cocktail! Termen natthov anspelar på de nattliga hov som hölls i Paris och som bland annat frekventerades av Rousseau och hölls av Duchesse du Maine.Håkan Trygger läser den ungerske författaren Laszlo Krasznahorkais väldiga och vindlande mening ”Vinddriven stilla” (från Aiolosnumret) till improviserad musik av Charlie Malmberg.Konstnären Carla Garlaschi (vars verk återges på tidskriftens konvolut under 2016/17) kommer att visa upp originalverket Gelatin Coagulator och tala om dess tillkomst.Tidskriften Aiolos har ett löpande samarbete med Bröderna Olsson och firar releaser i deras källare.källaren, Bröderna Olsson Garlic and Shots (Stockholm Folkungagatan 84)torsdagen 15/12 2016, klockan 19–22!